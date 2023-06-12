В ВСУ рассказали, почему контратаки на юге оказались неудачными

На Западе проанализировали первые итоги украинских атак на Южном направлении. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По информации издания, успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ореховым на юге Запорожской области оказались меньше, чем ожидалось. Украинская колонна бронетехники наткнулась на минное поле и была поражена ответным огнем.

По словам механика танков 21-й украинской бригады, часть техники пострадала, но была вывезена с поля боя. Также один солдат ВСУ получил серьезные ранения, пытаясь вернуть Leopard.

При этом авторы публикации утверждают, что ВСУ якобы продвинулись восточнее, освободив деревни у города Великая Новоселка. Минобороны РФ не подтверждает эту информацию.