$82.64+0.5589.01+0.97

WSJ сообщила о потерях танков ВСУ при неудачных контратаках на юге

На Западе проанализировали первые итоги украинских атак на Южном направлении. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В ВСУ рассказали, почему контратаки на юге оказались неудачными
© РИА Новости

По информации издания, успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ореховым на юге Запорожской области оказались меньше, чем ожидалось. Украинская колонна бронетехники наткнулась на минное поле и была поражена ответным огнем.

По словам механика танков 21-й украинской бригады, часть техники пострадала, но была вывезена с поля боя. Также один солдат ВСУ получил серьезные ранения, пытаясь вернуть Leopard.

При этом авторы публикации утверждают, что ВСУ якобы продвинулись восточнее, освободив деревни у города Великая Новоселка. Минобороны РФ не подтверждает эту информацию.

«Когда основной удар украинского наступления наступит, в нем, вероятно, будут задействованы соединения с несколькими сотнями танков и боевых машин пехоты», — говорится в публикации.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители