Семь добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и командиры отрядов и бригад добровольческого корпуса подписали контракты, определяющие правовой статус и деятельность добровольческих корпусов в зоне спецоперации. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Всего документы были подписаны с тремя бригадами и четырьмя отдельными отрядами из состава добровольческого штурмового корпуса. Контракты будут гарантией распространения на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.
12 июня Министерство обороны России и отряд специального назначения «Ахмат» подписали первый контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений в зоне СВО. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-полковник Алексей Ким объяснил, что сегодня в зоне спецоперации совместно с подразделениями ВС РФ принимают участие множество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. Для повышения их эффективности и был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов.