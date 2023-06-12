Украина попросила у Германии новые танки

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что просит Германию предоставить Киеву больше танков и боевые машины пехоты (БПМ). Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Дипломат высказал мнение, что бундесвер мог бы передать Вооруженным силам Украины другие танки из имеющихся в запасе более чем 300. Он также просит предоставить Киеву 60 БМП Marder.