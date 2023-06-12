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Украина просит у Германии новые танки

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что просит Германию предоставить Киеву больше танков и боевые машины пехоты (БПМ). Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Украина попросила у Германии новые танки
© globallookpress.com

Дипломат высказал мнение, что бундесвер мог бы передать Вооруженным силам Украины другие танки из имеющихся в запасе более чем 300. Он также просит предоставить Киеву 60 БМП Marder.

Опубликованы кадры с уничтоженными украинскими танками Leopard 2A4 и Leopard 2A6

Германия ранее уже предоставила Украине танки Leopard.

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