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На Украине назвали приоритетную тему на встрече формата «Рамштайн»

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, какая тема станет приоритетной для Киева на очередной встрече в формате «Рамштайн». Об этом сообщается в публикации ведомства в Telegram-канале.

На Украине назвали приоритетную тему на встрече формата «Рамштайн»
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Резников назвал «авиационную коалицию» приоритетом на встрече формата «Рамштайн». По его словам, страны обсудят подготовку пилотов, техников и инженеров, которые будут обслуживать самолеты. Глава МО назвал это сложной системы и добавил, что вопросы предметно рассмотрят вместе с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, присоединившихся к коалиции.

Во время переговорах Киев также поднимет тему усиления ПВО, снарядов амуниции и артиллерии. Резников выразил надежду, что на территории Украины появятся хабы по ремонту и оснащению техники.

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