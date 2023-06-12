$82.64+0.5589.01+0.97

В Германии начались самые крупные в истории НАТО учения ВВС Air Defender

Самые крупные в истории НАТО учения военно-воздушных сил Air Defender начались в понедельник в Германии. Они будут проходить при участии 25 государств НАТО и партнеров альянса до 23 июня на территории ФРГ и соседних стран, передает агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС Федеративной республики.

Начались крупнейшие воздушные учения НАТО в истории
© ТАСС

Согласно легенде, во время учений западные союзники отразят удар потенциального противника "с востока", условно обозначаемого как OCCASUS, по территории Германии, в частности, попытки занятия им посредством действий спецназа и авиации порта Ростока на севере ФРГ. Будут отрабатываться сценарии противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, а также защиты аэропортов и морских гаваней. Как ранее сообщал Бундесвер, в маневрах примут участие около 10 тыс. военных, 6 тыс. из них из Германии. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов.

Видео дня

В Германии маневры будут проводиться на всех доступных национальных военных аэродромах, прежде всего, на севере и востоке страны, над акваторией Северного и Балтийского морей, а также в ряде регионов на юго-западе ФРГ. Также будут использоваться воздушные пространства и аэродромы некоторых стран - партнеров. Логистическим центром является авиабаза Вунсторф под Ганновером.

Крупные учения НАТО назвали сигналом для России

Инспектор (командующий) Военно-воздушных сил ФРГ, генерал-лейтенант Инго Герхарц в эфире радиостанции RBB в понедельник снова подчеркнул, что НАТО проводит учения не для того, чтобы обострить отношения с Россией.

"Мы сделаем все, чтобы не было эскалации", - заверил он. "Мы не будем предпринимать полетов в сторону Калининграда", - добавил Герхарц.

По его словам, НАТО хочет лишь показать, что она сильна и в состоянии себя защитить.

"Территория альянса просто является "красной линией" [для потенциального противника]", - сказал генерал-лейтенант.

Профсоюз авиадиспетчеров ФРГ перед учениями предупредил о том, что Air Defender могут в значительной степени сказаться на полетах гражданской авиации. В субботу у авиабазы Вунсторф прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен человек. Она была организована под лозунгом "Практикуй мир, а не войну". Участники высказались за поиск дипломатического урегулирования конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву.

Подготовка к этим учениям велась с 2018 года. Идеи проведения широкомасштабных маневров альянса направленных не на проведение локальных операций, а на противодействие технологически продвинутому противнику озвучивались в НАТО с момента начала украинского конфликта в 2014 году.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители