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Крупные учения НАТО назвали сигналом для России

Учения Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО Air Defender, которые начинаются 12 июня в Германии, являются самыми крупными маневрами после завершения холодной войны. Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Крупные учения НАТО назвали сигналом для России
© Reuters

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин назвал Air Defender сигналом России в условиях продолжающегося конфликта на Украине. По его мнению, по масштабу учения превосходят все прошлые маневры.

«Безусловно, это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации на Украине. Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России», — подчеркнул политолог.

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