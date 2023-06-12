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В Артемовске российские военные отразили атаку ВСУ

Российская группировка "Юг" сорвала попытку украинских войск провести разведку боем на Лисичанском направлении и отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском.

В Артемовске российские военные отразили атаку ВСУ
© РИА Новости

"Подразделениями "Южной" группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении", - сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Ранее "СП" писала, что в настоящее время атаки ВСУ на линии фронта в Запорожской области приходятся на три основных направления, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

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