В Артемовске российские военные отразили атаку ВСУ

Российская группировка "Юг" сорвала попытку украинских войск провести разведку боем на Лисичанском направлении и отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском.

"Подразделениями "Южной" группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении", - сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев .

Ранее "СП" писала, что в настоящее время атаки ВСУ на линии фронта в Запорожской области приходятся на три основных направления, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.