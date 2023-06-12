Стало известно об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его данным, 00:02 мск в понедельник в городе прозвучал взрыв.

«В Мелитополе громко», — отметил Рогов.

Он добавил, что по предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Владимир Рогов рассказал о попытках атак ВСУ в Запорожской области. Он отметил, что войска Украины сейчас пытаются атаковать по трем направлениям, в том числе южнее города Орехов и на васильевском направлении.