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Стало известно об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Стало известно об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ
© Reuters

По его данным, 00:02 мск в понедельник в городе прозвучал взрыв.

«В Мелитополе громко», — отметил Рогов.

Он добавил, что по предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Владимир Рогов рассказал о попытках атак ВСУ в Запорожской области. Он отметил, что войска Украины сейчас пытаются атаковать по трем направлениям, в том числе южнее города Орехов и на васильевском направлении.

11 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщал, что российским военным удалось отразить три атаки украинских войск на запорожском направлении. Украинские подразделения, как отмечается, попытались атаковать армию России в направлении поселений Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка.

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