В США предупредили о негативных последствиях контрнаступления ВСУ

«Некоторые охарактеризовали данное наступление как "заранее обреченное". Это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки. Это было бы невозможно — а это то, что происходит сейчас в украинской армии», — заключил журналист.