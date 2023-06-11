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В США предупредили о негативных последствиях контрнаступления ВСУ

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш прокомментировал ситуацию с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, которая транслируется на YouTube.

В США предупредили о негативных последствиях контрнаступления ВСУ
© lenta.ru

Херш предупредил о негативных последствиях контрнаступления ВСУ и заявил, что действия Киева не принесут ничего хорошего Украине, США и НАТО, особенно — администрации американского президента США Джо Байдена. Ему также задали вопрос, считает ли он возможным вступление Североатлантического альянса в боевые действия на Украине. Херш допустил, что представители НАТО уже находятся на территории страны.

«Некоторые охарактеризовали данное наступление как "заранее обреченное". Это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать тренировки. Это было бы невозможно — а это то, что происходит сейчас в украинской армии», — заключил журналист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать детали, подчеркнув, что все будут это «ощущать».

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