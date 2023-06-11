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Стало известно о потере солдатами ВСУ большей части западной техники

Солдаты одного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что большая часть имеющихся у нее боевых машин пехоты (БМП) Bradley были потеряны в ходе контрнаступления. Об этом пишет агентство AFP.

Стало известно о потере солдатами ВСУ большей части западной техники
© globallookpress.com

Отмечается, что группа украинских солдат сама заявила о потере большей части Bradley — из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были разбиты и только одна избежала повреждений.

Зеленскому рассказали новость о больших потерях и неудачах у ВСУ

«На вопрос, удалось ли взять какую-либо территорию, один из военных сомкнул указательный и большой пальцы, продемонстрировав отсутствие значимых достижений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на запорожском направлении заметили горящие американские бронемашины MaxxPro, их сняли на видео.

В начале июня также появились кадры подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro под Угледаром. В тот момент на видеозаписи было показано, как в поле стоят несколько машин, брошенных солдатами.

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