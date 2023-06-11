Экс-аналитик ЦРУ раскрыл планы Вашингтона на Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что Соединённые Штаты могут пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским, что скрыть свои преступления, связанные с диверсией на «Северных потоках» и разрушением Каховской ГЭС.

© RT на русском

Об этом Макговерн сказал в интервью Стивену Гарднеру.

«Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил аналитик, американские власти понимают, что Киев не добьётся успеха в конфликте с Москвой, поэтому намерены пожертвовать украинским лидером.

Он напомнил, что Вашингтон предпринимает попытки переложить вину за диверсию на «Северных потоках» и Каховской ГЭС на Украину.

Таким образом США стремятся скрыть свои преступления, заключил Макговерн.