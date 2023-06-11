Миротворцы РФ зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Минобороны РФ заявило о 2 нарушениях режима прекращения огня в Шушинском районе Карабаха
Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в зоне ответственности российских миротворцев в Шушинском районе Нагорно-Карабахской Республики, пострадавших нет. Об этом говорится в бюллетени Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, опубликованном на сайте ведомства.
«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе», — говорится в бюллетени.
Как отметили в Минобороны, командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным инцидентам.
В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет обсудить во время встречи с российским президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.