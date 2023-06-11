Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена
В результате переговорного процесса в воскресенье, 11 июня, с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что в плену им грозила смертельная опасность.
Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения оборонного ведомства для прохождения лечения и реабилитации.
Напомним, что обмены проводятся 1-2 раза в месяц. Так, 6 мая российской стороне удалось добиться возвращения троих летчиков ВКС РФ.
В апреле обмен пленными производился дважды. 10 апреля были возвращены 106 российских солдат, 26 апреля домой вернулись 40 военнослужащих.
В Москву освобожденных бойцов доставляет военно-транспортная авиация ВКС. В аэропорту их встречают автобусы и кареты скорой помощи, которые забирают солдат, не способных передвигаться самостоятельно.