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В бассейне ЗАЭС обнаружены осколки снаряда американской гаубицы

Специалисты при проведении работ по чистке чаш брызгальных бассейнов Запорожской АЭС обнаружили осколки от снаряда американской гаубицы М777. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС.

В бассейне ЗАЭС обнаружены осколки снаряда американской гаубицы
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что работы были направлены на устранение последствий артобстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ.

Отмечается, что техническая вода из брызгальных бассейнов, используемая в замкнутом цикле, предназначается для охлаждения отработанного ядерного топлива.

Ранее пресс-служба ЗАЭС рассказала, что сотрудники МЧС России провели работы по уплотнению затворов гидротехнических сооружений и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции.

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