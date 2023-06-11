На Украине опубликовали ролик о контрнаступлении с молчащим Будановым

Президент Украины Владимир Зеленский при этом ранее подтвердил, что вооруженные силы страны уже проводят контрнаступление. Раскрывать их детали Зеленский не стал, подчеркнув, что все будут это «ощущать». О начале наступательных действий ВСУ говорил и президент России Владимир Путин. Однако, по его мнению, наступление не имеет успеха, а украинские военные терпят большие потери.