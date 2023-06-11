$82.64+0.5589.01+0.97

Минобороны показало ликвидацию атаковавших корабль «Приазовье» катеров-дронов

Минобороны показало на видео ликвидацию катеров-дронов, атаковавших корабль «Приазовье» Черноморского флота. Кадры операции российское ведомство опубликовало в Telegram.

На записи видно, как российские военные ведут огонь по катерам, которые приближаются к кораблю. Затем видно, как находящийся в море объект взрывается.

«В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США», — отмечает официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны: ВСУ попытались ночью атаковать корабль «Приазовье»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать корабль «Приазовье» ночью 11 июня. В результате все украинские катера уничтожили в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя. Российский корабль повреждений не получил, никто не пострадал.

По данным оборонного ведомства, украинские военные задействовали шесть морских быстроходных безэкипажных катеров, что атаковать российский корабль, который обеспечивал безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» в юго-восточной части Черного моря.

132
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители