Минобороны показало на видео ликвидацию катеров-дронов, атаковавших корабль «Приазовье» Черноморского флота. Кадры операции российское ведомство опубликовало в Telegram.

На записи видно, как российские военные ведут огонь по катерам, которые приближаются к кораблю. Затем видно, как находящийся в море объект взрывается.

«В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США», — отмечает официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать корабль «Приазовье» ночью 11 июня. В результате все украинские катера уничтожили в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя. Российский корабль повреждений не получил, никто не пострадал.