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Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 30 военных

Потери Вооруженных сил Украины за сутки на купянском направлении составили до 30 человек, самоходные артиллерийские установки Krab (Польша) и M109 Paladin (США). Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны раскрыло потери ВСУ на купянском направлении
© РИА Новости

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США, а также гаубицу Д-20", - сказал он.

По данным МО РФ, в районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

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