Минобороны раскрыло потери ВСУ на купянском направлении

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США, а также гаубицу Д-20", - сказал он.