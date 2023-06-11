Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»

Корабль Черноморского флота «Приазовье» успешно отразил атаку, предпринятую ВСУ с помощью шести морских беспилотных аппаратов. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел около 1:30 мск в 300 км от Севастополя.

В ведомстве пояснили, что корабль выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.

Все «быстроходные бесэкипажные катера» ВСУ были уничтожены штатным вооружением корабля, уточнили в пресс-службе.

В Минобороны подчеркнули, что корабль повреждений не получил. Пострадавших также нет.