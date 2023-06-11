Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»

Минобороны: ВСУ попытались ночью атаковать корабль «Приазовье»
Корабль Черноморского флота «Приазовье» успешно отразил атаку, предпринятую ВСУ с помощью шести морских беспилотных аппаратов. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.
Инцидент произошел около 1:30 мск в 300 км от Севастополя.
В ведомстве пояснили, что корабль выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.
Все «быстроходные бесэкипажные катера» ВСУ были уничтожены штатным вооружением корабля, уточнили в пресс-службе.
В Минобороны подчеркнули, что корабль повреждений не получил. Пострадавших также нет.
Ранее сообщалось, что атака беспилотных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс», предпринятая под прикрытием густого тумана, оказалась безуспешной. Экипаж, несмотря на плохие погодные условия, обнаружил и потопил дроны.