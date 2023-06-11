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Укомплектованные западными танками части ВСУ вывели из Запорожья

Подразделения Вооруженных частей Украины (ВСУ), укомплектованные немецкими танками Leopard и американскими боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley, вывели с запорожского фронта после того, как они понесли серьезные потери. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские источники.

Укомплектованные западными танками части ВСУ вывели из Запорожья
© Lenta.ru

По данным канала, после того, как украинские части, на вооружение которых была передана поставленная Западом военная техника, лишились сразу нескольких машин, их было решено отвести в Волынскую область. Предполагается, что там эти подразделения займутся охраной границы.

Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров и западную технику

10 июня Минобороны России сообщило, что за сутки ВСУ, предпринявшие попытку наступления в Запорожье, лишились девяти танков, из которых четыре — Leopard.

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