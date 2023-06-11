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Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны России.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»
© РИА Новости

По данным оборонного ведомства, украинские военные задействовали шесть морских быстроходных безэкипажных катеров, что атаковать российский корабль, который обеспечивал безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» в юго-восточной части Черного моря.

Нападение было осуществлено ночью 11 июня около 1:30 по московскому времени. В результате все украинские катера уничтожили в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя. Российский корабль повреждений не получил, никто не пострадал.

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