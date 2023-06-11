Британские истребители сопроводили российские военные самолеты над Балтикой

Британские истребители Typhoon были подняты в воздух с целью сопровождения четырех российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВВС Соединенного Королевства.

В пресс-службе пояснили, что в миссии по сопровождению также приняли участие шведские истребители Gripen.

Вылеты были осуществлены для слежения за полетом двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М и двух истребителей Су-30СМ, уточнили в ведомстве.

Британским летчикам пришлось вылететь для выполнения соответствующей миссии третий раз за 48 часов, отметили в пресс-службе.

Напомним, что военные самолеты Великобритании размещаются на эстонской авиабазе Эмари в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран.