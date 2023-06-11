Названа возможная цель атаки ВСУ на корабль «Приазовье»

«Это второй случай. Корабль находился в той же зоне, где находился "Иван Хурс". [Задача корабля] — это обеспечение [безопасности] двух газопроводов — "Голубого" и "Турецкого" потоков. Это корабль достаточно современный, хотя строился еще в советское время. Это средний разведывательный корабль, его задача — следить за вероятным противником. Он участвовал в миротворческих операциях, а именно здесь сменил "Ивана Хурса". С точки зрения вооружения он будет мощнее», — объяснил специалист.