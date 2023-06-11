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Названа возможная цель атаки ВСУ на корабль «Приазовье»

После атаки на российский корабль «Приазовье» Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы попытаться атаковать газопроводы в Черном море. Возможную цель действий украинской стороны в разговоре с «Лентой.ру» назвал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Названа возможная цель атаки ВСУ на корабль «Приазовье»
© РИА Новости

«Это второй случай. Корабль находился в той же зоне, где находился "Иван Хурс". [Задача корабля] — это обеспечение [безопасности] двух газопроводов — "Голубого" и "Турецкого" потоков. Это корабль достаточно современный, хотя строился еще в советское время. Это средний разведывательный корабль, его задача — следить за вероятным противником. Он участвовал в миротворческих операциях, а именно здесь сменил "Ивана Хурса". С точки зрения вооружения он будет мощнее», — объяснил специалист.

Минобороны показало ликвидацию атаковавших корабль «Приазовье» катеров-дронов

11 июня Министерство обороны России сообщило, что ВСУ пытались атаковать российский корабль «Приазовье», который обеспечивал безопасность газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море. В ведомстве утверждают, что для этого задействовали шесть беспилотных катеров. Российские силы смогли их уничтожить.

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