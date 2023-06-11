Черноморский флот начал учения в Севастополе
Силы Черноморского флота России начали противодиверсионные учения в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Михаил Развожаев.
Флот проводит учения по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), уточнил губернатор. По его словам, в городе все спокойно.
Развожаев ранее сообщил, что житель Севастополя сбил квадрокоптер подручными средствами. Инцидент произошел во внутригородском муниципальном образовании Инкерман, передает «Радиоточка НСН».
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