Черноморский флот начал учения в Севастополе

Силы Черноморского флота России начали противодиверсионные учения в Севастополе . Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Михаил Развожаев .

Флот проводит учения по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), уточнил губернатор. По его словам, в городе все спокойно.