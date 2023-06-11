Гладков назвал число выпущенных по Белгородской области за сутки снарядов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По информации губернатора, за 10 июня по селу Журавлевка в Белгородском районе украинские войска выпустили 16 минометных и 15 артиллерийских снарядов, а в селе Нехотеевка зафиксировали три прилета из артиллерии. В результате работы ПВО в поселке Разумное и селе Стрелецкое повреждена кровля двух домов. Еще 18 минометных снарядов было выпущено по окраине хутора Старый в Волоконовском районе.

Также ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Грайворонском округе — там зафиксировали 41 прилет из миномета и гранатомета. В село Новостроевка-Вторая прилетело десять снарядов, выпущенных из самоходной артиллерийской установки, еще 29 гранатометных выстрелов было произведено по территории рядом с селом. В результате обстрела повреждены частная хозяйственная постройка и линия электропередачи.

В Шебекинский городской округ прилетели 12 артиллерийских и 34 минометных снарядов, зафиксировано 7 сбросов взрывных устройств с беспилотников. По данным Гладкова, в Шебекино ВСУ били по окраинам города, поселок Новая Таволжанка обстреляли девятью минометными снарядами, а в селе Муром зафиксировали 11 прилетов из миномета. В результате обстрелов региона никто не пострадал.

Ранее Гладков заявил, что движение электричек и пригородных поездов в Белгородской области было остановлено после схода с рельсов 15 грузовых вагонов. ЧП произошло вечером 10 июня рядом с железнодорожной станцией.