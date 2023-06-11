ВСУ изменили тактику наступления на одном направлении

Украинская армия изменила тактику наступления и предприняла фланговые удары вместо лобовых атак на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

По данным канала, украинские войска отказались от тактики штурма в лоб и начали предпринимать новые маневры. Не сумев взять Нескучное лобовыми атаками, ВСУ использовали фланговые удары — они намерены зайти в тыл.

«В ходе атак в районе Левадного противнику удалось углубиться и продвинуться по лесопосадкам, угрожая при дальнейшем продвижении окружением подразделений, находящихся на острие выступа — в Нескучном», — говорится в сообщении.

В то же время штурмовой отряд ВСУ предпринял рейд по лесополосе в населенном пункте Урожайное. Украинские военные провели разведку боем в направлении Ровнополя и дошли до Нескучного с другого фланга.

«Сейчас противник продолжает накапливать силы в Великоновоселковском районе и вводит в бой новые подразделения для усиления давления», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что в регионе продолжаются тяжелые бои. Российская авиация наносит удары управляемыми бомбами КАБ по месту сосредоточения резервов ВСУ в районе Великой Новоселки и Шахтерского.