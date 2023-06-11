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ВСУ изменили тактику наступления на одном направлении

Украинская армия изменила тактику наступления и предприняла фланговые удары вместо лобовых атак на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

По данным канала, украинские войска отказались от тактики штурма в лоб и начали предпринимать новые маневры. Не сумев взять Нескучное лобовыми атаками, ВСУ использовали фланговые удары — они намерены зайти в тыл.

«В ходе атак в районе Левадного противнику удалось углубиться и продвинуться по лесопосадкам, угрожая при дальнейшем продвижении окружением подразделений, находящихся на острие выступа — в Нескучном», — говорится в сообщении.

В то же время штурмовой отряд ВСУ предпринял рейд по лесополосе в населенном пункте Урожайное. Украинские военные провели разведку боем в направлении Ровнополя и дошли до Нескучного с другого фланга.

«Сейчас противник продолжает накапливать силы в Великоновоселковском районе и вводит в бой новые подразделения для усиления давления», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что в регионе продолжаются тяжелые бои. Российская авиация наносит удары управляемыми бомбами КАБ по месту сосредоточения резервов ВСУ в районе Великой Новоселки и Шахтерского.

В США оценили перспективы контрнаступления Украины

Ранее представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе. Натиск в районе населенных пунктов Нескучное в ДНР и Левадное в Запорожской области сдерживали подразделения группировки «Восток».

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