В США оценили перспективы контрнаступления Украины

Официальные лица США выражают оптимизм относительно перспектив контрнаступления Украины, хотя признают, что оценки давать еще рано. Об этом сообщает New York Times (NYT).

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«Американские официальные лица, которые в последние дни заявили, что контрнаступление, похоже, началось, сказали, что еще слишком рано делать оценки, хотя в целом они положительно оценивают перспективы контрнаступления Украины», — говорится в материале.

В нем также отмечается, что сегодня Украина пытается показать, что она может атаковать где угодно.

«Многостороннее наступление, сосредоточенное вдоль фронта на юге и востоке, является испытанием нового арсенала западных танков и бронемашин Украины, а также десятков тысяч недавно мобилизованных солдат, которые в течение нескольких месяцев тренировались в Европе, готовясь к боевым действиям. Киеву, который, как и ожидалось на ранних стадиях, несет потери, необходимо продемонстрировать значительный прогресс в своем контрнаступлении, чтобы сохранить приток денег и оружия с Запада», — сказано в тексте статьи.

По данным NYT, первые атаки, организованные украинской армией, необходимы для того, чтобы нащупать слабые места в обороне армии России. Помимо этого, как предполагают авторы, это должно заставить Россию раскрыть свои стратегии до того, как основная часть сил Украины будет введена в бой.

«Ожидается, что после начала контрнаступления Украины оно станет одной из крупнейших военных операций в Европе со времен Второй мировой войны», — подчеркнули журналисты издания.