Капитан рассказал о срыве планов ВСУ по контрнаступлению

Одной из важных составляющих украинского контрнаступления должны были стать атаки западных ударных дронов: по планам командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), перед наступлением сразу тысячи БПЛА должны были подняться в воздух. Об этом рассказал капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с «МК».

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Он добавил, что такие планы ВСУ были сорваны.

«Стало ясно, что российское командование было готово к удару украинских дронов по нашим позициям. В результате они, видимо, где-то "присели", так и не сумев справиться со своей задачей», — отметил капитан.