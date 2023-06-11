На запорожском направлении заметили горящие американские бронемашины MaxxPro

На запорожском направлении замечены горящие американские тяжелые бронемашины MaxxPro, их сняли на видео. Запись публикует Telegram-канал RusVesna.

На видео показано, как среди поля на проселочной дороге стоят две горящие машины, пламя их полностью охватило. Помимо этого, видно, как вверх поднимается столб дыма. В течение ролика заметно, как камера начинает ближе снимать загоревшиеся объекты. После этого стало понятно, что это разбитые американские MaxxPro.

RusVesna также пишет, что российские военные продолжают отражать силы Украины. Кроме того, они массово разбивают западную боевую технику противника.

В начале июня также появились кадры подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro под Угледаром. В тот момент на видеозаписи было показано, как в поле стоят несколько машин, брошенных солдатами.

В феврале бой российских военных против американского MRAP MaxxPro также сняли на видео. Украинские военные атаковали российские позиции. Было показано, как по пулемету Browning M2 бронемашины два раза выстрелили из гранатомета, затем съемка прервалась.