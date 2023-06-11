Уничтожение техники ВСУ российскими «Аллигаторами» сняли на видео

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 «Аллигатор» бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Удары осуществлялись управляемыми ракетами, были уничтожено три украинские бронемашины вместе с экипажами.

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами, — говорится в описании к видео.

Ранее ведомство опубликовало видеокадры уничтожения военной техники Украины при попытке крупного наступления на Южно-Донецком направлении. Видео снято с беспилотных летательных аппаратов. На кадрах можно наблюдать поражение техники ВСУ, двигающейся по полю между полосами лесопосадок. Также там продемонстрированы горящие машины украинских войск.