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Уничтожение техники ВСУ российскими «Аллигаторами» сняли на видео

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 «Аллигатор» бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Удары осуществлялись управляемыми ракетами, были уничтожено три украинские бронемашины вместе с экипажами.

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами, — говорится в описании к видео.

Ранее ведомство опубликовало видеокадры уничтожения военной техники Украины при попытке крупного наступления на Южно-Донецком направлении. Видео снято с беспилотных летательных аппаратов. На кадрах можно наблюдать поражение техники ВСУ, двигающейся по полю между полосами лесопосадок. Также там продемонстрированы горящие машины украинских войск.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео того, как экипаж Су-35 ВКС РФ обнаружил и уничтожил самолет противника в зоне спецоперации. На кадрах показан этап подготовки боевой машины к взлету. Затем демонстрируется работа машины в небе, обнаружение цели и пуск ракет.

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