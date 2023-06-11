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Российский "Град" продолжил огонь после попадания HIMARS

Российская РСЗО "Град" перенесла прямое попадания ракеты американской реактивной системы HIMARS и продолжила стрельбу.

Видео редкого момента боя появилось в сети. Как утверждают опубликовавшие его украинские источники, снят ролик дроном ВСУ на угледарском направлении.

Там боевикам настолько мешал российский "Град", что на него не пожалели дорогую и дефицитную ракету РСЗО HIMARS. Ее прилет пришелся прямо на позицию российских реактивщиков.

Однако не успел рассеяться дым от разрыва, как "Град" продолжил стрельбу. РСЗО на базе грузовика "Урал" - не только мощная, но и очень живучая артсистема. Она обходится без нежной электроники, а повредить стальные направляющие или полноприводную ходовую часть можно лишь прямым попаданием. Да и то не всегда.

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