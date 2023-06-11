Российский "Град" продолжил огонь после попадания HIMARS

Там боевикам настолько мешал российский "Град", что на него не пожалели дорогую и дефицитную ракету РСЗО HIMARS. Ее прилет пришелся прямо на позицию российских реактивщиков.

Однако не успел рассеяться дым от разрыва, как "Град" продолжил стрельбу. РСЗО на базе грузовика "Урал" - не только мощная, но и очень живучая артсистема. Она обходится без нежной электроники, а повредить стальные направляющие или полноприводную ходовую часть можно лишь прямым попаданием. Да и то не всегда.