Шойгу вручил госнаграды участникам специальной военной операции

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной РФ высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" - российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу", - приводит ведомство слова министра.

Как уточнили в Минобороны РФ, медали "Золотая Звезда" был удостоен командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружил большое количество живой силы и техники противника. Вступив в неравный бой, в течение двух часов рота Нурсултана Муссагалеева уничтожила 19 единиц техники врага, что заставило националистов отступить.