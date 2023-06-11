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Тайвань отправил военных на перехват 10 самолетов Китая

Военно-воздушные силы Тайваня подняли в воздух после того, как были замечены 10 китайских военных самолетов, пересекающих срединную линию Тайваньского пролива. Министерство обороны острова сообщило, что четыре китайских военных корабля одновременно с этим осуществляли боевое патрулирование, пишет Reuters.

Тайвань отправил военных на перехват 10 самолетов Китая
© Lenta.ru

ВВС Тайваня были отправлены на перехват в связи с тем, что Тайваньский пролив считается чувствительной линией между материком и островом, пересечение которой воспринимается как подозрительная военная активность.

Тайбэй уже второй раз менее чем за неделю сообщает о возобновлении китайской военной активности: например, 8 июня 37 китайских военных самолетов залетели в зону противовоздушной обороны острова, а некоторые из них затем улетели в западную часть Тихого океана.

Китай, который считает Тайвань собственной территорией, в течение последних трех лет регулярно поднимал свои ВВС вблизи острова, но не допускал вторжения в территориальное воздушное пространство Тайваня.

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