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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Соответствующие кадры министерство опубликовало в своем Telegram-канале.

По информации военного ведомства, операторами беспилотников обнаружили оборудованную позицию ВСУ. Летательный аппарат нанес удар по опорному пункту украинцев.

В результате удара огневая точка была уничтожена вместе с бойцами ВСУ, заявили в Минобороны.

Ранее Министерство обороны России показало кадры воздушной дуэли истребителя Су-35 Воздушно-космических сил РФ и самолета Воздушных сил Украины. В результате патрулирования российский истребитель уничтожил украинский самолет.

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5 июня Минобороны РФ сообщило о ликвидации украинского истребителя Су-27 в Донецкой Народной Республики системами ПВО.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что в небе ВСУ уступают ВС РФ, поскольку у них нет современных истребителей.

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