Саперы ВСУ оставили ВС России мины с посланиями

Украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания, сообщил начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич».

Как рассказал «Кирпич», «бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют».

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«То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, «сзади этой мины бывают надписи», сообщил военный. Он рассказал, что «один раз встретили – мина стояла не заминированная». При этом «сзади на русском языке» украинские военные оставили надпись:

«Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». «Нам очень приятно было», – сказал «Кирпич».

Однако, по его словам, на минах оставляют и враждебные послания – оскорбления или угрозы. Также встречаются мины с нацисткой символикой.

«Кирпич» сообщил, что украинские военные с начала наступления на Южнодонецком направлении стали в несколько раз чаще подрываться на российских минах. По его словам, это происходит, поскольку на Украине «мобилизуют человека и через неделю отправляют на самый передний край», а «за такой короткий срок всему инженерному делу обучиться очень сложно, даже в теории изучить мины».

Он рассказал, что на передовой устанавливают противопехотные и противотанковые мины, управляемые мины направленного действия, растяжки. В свободное время бойцы инженерной роты изучают итальянские, немецкие и американские мины натовского образца.

«Кирпич» сказал, что вооруженные силы Украины массово используют мины западного производства. Как заявил военный, «тяжело, когда воюешь против всего» Запада – «в разных странах разные мины и характеристики разные». Ему часто встречались «датчики от фирм Siemens и Bosch», кроме того, «много мин-сюрпризов».

«Если раньше мы, допустим, укладывались за час с минным полем, то сейчас это сделать невозможно физически – очень много они ставят мин-ловушек и сюрпризов. И все минные поля у них начали охраняться, стоят так называемые «глаза» (боец-наблюдатель), наблюдают и в случае чего открывают огонь», – сказал российский военный.

Сапер с позывным «Муха» заявил, что, несмотря на сложности, российские саперы адаптировались, и большинство зарубежных мин их уже не удивляют, а скорее помогают совершенствовать собственные навыки.