$82.64+0.5589.01+0.97

Зеленскому рассказали новость о больших потерях и неудачах у ВСУ

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен рассказал, что украинская армия понесла большие потери при попытках наступления в Запорожской области. На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский, посетивший подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, получил неприятную новость о неудачах ВСУ при попытках наступления на регион, написал бывший военный в колонке на платформе Substack.

Зеленскому рассказали новость о больших потерях и неудачах у ВСУ
© IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

«Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard», — также отметил Брайен.

По мнению экс-сотрудника Пентагона, «пожалуй, лучшей» в ВСУ 47-й механизированной бригаде при поддержке огромного количества артиллерии не удалось отбросить российских военных.

«Неясно, какой общий ущерб был нанесен бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — подчеркнул Стивен Брайен.

Ранее Брайен в колонке для издания Asia Times предрек крах Владимиру Зеленскому. Такой вариант развития украинского конфликта колумнист счел наиболее вероятным. По его словам, если киевские власти будут продолжать вести боевые действия, то им придется заплатить огромную цену людскими и материальными ресурсами.

114
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители