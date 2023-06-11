Зеленскому рассказали новость о больших потерях и неудачах у ВСУ

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен рассказал, что украинская армия понесла большие потери при попытках наступления в Запорожской области. На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский, посетивший подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, получил неприятную новость о неудачах ВСУ при попытках наступления на регион, написал бывший военный в колонке на платформе Substack.

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«Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard», — также отметил Брайен.

По мнению экс-сотрудника Пентагона, «пожалуй, лучшей» в ВСУ 47-й механизированной бригаде при поддержке огромного количества артиллерии не удалось отбросить российских военных.

«Неясно, какой общий ущерб был нанесен бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — подчеркнул Стивен Брайен.