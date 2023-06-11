Российский полковник назвал пройденный пик контрнаступления ВСУ

Пиком военной кампании Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контрнаступлению был подрыв Каховской ГЭС 6 июня, считает военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист заявил, что, несмотря на истощение резервов Украины в рамках наступательной операции, у ВСУ все еще остался военный потенциал для продолжения боевых действий.

«Мы видим, что 4 июня ВСУ весьма интенсивно начали свое наступление. Они действовали в пяти направлениях, нащупывая возможности прорыва на линии боевого соприкосновения с ВС РФ, чтобы затем бросить туда стратегический резерв для расширения успеха», — напомнил он.

Тем не менее он подчеркнул, что, несмотря на неудачи Украины в проведении контрнаступления, исходя из интенсивности и активности боевых действий ВСУ можно сделать вывод, что у них все еще есть ресурс.

«Этот потенциал есть, но он не будет реализован успешно», — считает Кошкин.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

9 июня президент России Владимир Путин сообщил, что использование стратегических резервов говорит о начале наступления ВСУ.

Информацию о начале наступательной операции ВСУ украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил 10 июня.