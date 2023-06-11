Спецоперация на Украине 11 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 июня 2023 года.

Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны ведут контрнаступательные действия, сообщает «Российская газета».

При этом глава государства отказался сообщить подробности. По словам президента, «контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине». На какой стадии они находятся – неизвестно.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что отразили две атаки ВСУ в Запорожской области.

В Минобороны отчитались об отражении атак ВСУ

Украинские военные продолжили безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе Артемовска, сообщает «Авторадио» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На Купянском направлении пресечены действия четырех групп украинских диверсантов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны ведут контрнаступательные действия.

На Западе оценили контрнаступление ВСУ

Военные эксперты из Европы и США заявили, что контрнаступление украинской армии нарушило основные правила военной тактики, сообщает Asia Times.

По словам высокопоставленного европейского офицера, бойцы Вооруженных сил Украины бегают в пяти разных направлениях. При этом военные проходили обучение в Великобритании. По словам собеседника издания, украинская армия не имеет воздушного превосходства, поэтому контрнаступление не может быть успешным.