Мобилизация: последние новости на сегодня 11 июня 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 июня 2023, в материале «Рамблера».
Мобилизованные псковичи попали под обстрел в Белгородской области
Мобилизованные жители Псковской области оказались в зоне боев в Белгородской области, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу региона Михаила Ведерникова.
По его словам, на прошлой неделе область обогнала Донецкую по количеству ударов – по первой было нанесено более 3 тысяч. В настоящее время некоторые из населенных пунктов Белгородчины находятся в зоне ответственности соединений, в которых служат мобилизованные из Псковской области.
Правительство региона сообщает о погибших. Также известно о раненых и попавших в плен.
Назван боевой квартет вертолетов ВС России, сжигающих танки ВСУ
Для уничтожения военной техники и укреплений украинской армии Россия использует боевые вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-8 и Ми-24 и все их модификации, сообщает NEWS.ru со ссылкой на военного обозревателя Алексея Суконкина.
По его словам, российская армия задействует модернизированный вариант Ми-24 — Ми-35. Основной задачей машин является поиск и сжигание танков украинских Вооруженных сил на линии боевого соприкосновения.
Как отметил эксперт, спецоперация доказала эффективность применения вертолетов, которые способны «закрывать» целые направления.
Россиян предупредили о хакерской рассылке про мобилизацию
Хакеры использовали массовую фишинговую рассылку, чтобы атаковать российские компании, сообщает «Лента.ру».
Как говорят эксперты, злоумышленники рассылали документы от якобы госорганов о призыве на службу и мобилизации. На этой неделе было несколько волн рассылок. Хакеры подделывали адрес отправителя. При этом для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов.
Письмо подписано фразами «призыв по мобилизации», «всеобщая мобилизация 2023», «сверка документов военкомат». К нему прикрепляется файл якобы с документами, однако на самом деле он содержит троян DCRat, позволяющий получить полный контроль над системой.