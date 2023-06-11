Мобилизация: последние новости на сегодня 11 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 июня 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизованные псковичи попали под обстрел в Белгородской области

Мобилизованные жители Псковской области оказались в зоне боев в Белгородской области, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу региона Михаила Ведерникова.

По его словам, на прошлой неделе область обогнала Донецкую по количеству ударов – по первой было нанесено более 3 тысяч. В настоящее время некоторые из населенных пунктов Белгородчины находятся в зоне ответственности соединений, в которых служат мобилизованные из Псковской области.

Правительство региона сообщает о погибших. Также известно о раненых и попавших в плен.

Назван боевой квартет вертолетов ВС России, сжигающих танки ВСУ

Для уничтожения военной техники и укреплений украинской армии Россия использует боевые вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-8 и Ми-24 и все их модификации, сообщает NEWS.ru со ссылкой на военного обозревателя Алексея Суконкина.

По его словам, российская армия задействует модернизированный вариант Ми-24 — Ми-35. Основной задачей машин является поиск и сжигание танков украинских Вооруженных сил на линии боевого соприкосновения.

Как отметил эксперт, спецоперация доказала эффективность применения вертолетов, которые способны «закрывать» целые направления.

Россиян предупредили о хакерской рассылке про мобилизацию

Хакеры использовали массовую фишинговую рассылку, чтобы атаковать российские компании, сообщает «Лента.ру».

Как говорят эксперты, злоумышленники рассылали документы от якобы госорганов о призыве на службу и мобилизации. На этой неделе было несколько волн рассылок. Хакеры подделывали адрес отправителя. При этом для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов.