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В США указали на ожидания Запада от контрнаступления ВСУ

Американские и европейские чиновники заявили газете The New York Times, что успехом контрнаступления ВСУ будет считаться оттеснение Вооруженных сил России с «ключевых территорий». По информации издания, существуют два приемлемых сценария: первый — Украина отвоевывает и удерживает ключевые территории, а второй заключается в том, что Киев сможет нанести «изнурительный удар ВС РФ».

В США указали на ожидания Запада от контрнаступления ВСУ
© globallookpress.com

В качестве четких представлений об успехе выступают два сценария: украинская армия отвоевывает и удерживает ключевые участки территории, и Киев наносит российским военным изнурительный удар, который заставляет Кремль усомниться в будущем своих военных возможностей в Украине, — рассказали собеседники NYT.

Зеленский сообщил о контрнаступлении ВСУ

В статье при этом уточняется, что на Западе нет уверенности, что ВСУ в ходе контрнаступления смогут выйти к границам 24 февраля 2022 года. По словам журналистов, символической победой Киева будет считаться занятие Запорожской АЭС.

Ранее журналист телеканала CNN Фред Плейтген заявил, что Вооруженные силы РФ активно подавляют наступательные действия ВСУ. По его словам, в американской администрация признают, что украинские военные подразделения сталкиваются с усиленной обороной ВС РФ. В своем сюжете он показал несколько экземпляров западной техники ВСУ, которая была уничтожена в ходе контрнаступления.

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