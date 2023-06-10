В США указали на ожидания Запада от контрнаступления ВСУ

Американские и европейские чиновники заявили газете The New York Times, что успехом контрнаступления ВСУ будет считаться оттеснение Вооруженных сил России с «ключевых территорий». По информации издания, существуют два приемлемых сценария: первый — Украина отвоевывает и удерживает ключевые территории, а второй заключается в том, что Киев сможет нанести «изнурительный удар ВС РФ».

В качестве четких представлений об успехе выступают два сценария: украинская армия отвоевывает и удерживает ключевые участки территории, и Киев наносит российским военным изнурительный удар, который заставляет Кремль усомниться в будущем своих военных возможностей в Украине, — рассказали собеседники NYT.

В статье при этом уточняется, что на Западе нет уверенности, что ВСУ в ходе контрнаступления смогут выйти к границам 24 февраля 2022 года. По словам журналистов, символической победой Киева будет считаться занятие Запорожской АЭС.