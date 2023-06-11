Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что сегодня ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку атаковать российский корабль "Приазовье" в Черном море катерами-дронами.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление. При этом украинский лидер не стал раскрывать, на какой стадии находится контрнаступление ВСУ. До этого президент России Владимир Путин заявил, что российские войска успешно отразили попытки наступления ВСУ на фронте.