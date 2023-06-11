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В Минобороны России рассказали о безуспешных попытках наступления ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях.

"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что сегодня ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку атаковать российский корабль "Приазовье" в Черном море катерами-дронами.

В США оценили перспективы контрнаступления Украины

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление. При этом украинский лидер не стал раскрывать, на какой стадии находится контрнаступление ВСУ. До этого президент России Владимир Путин заявил, что российские войска успешно отразили попытки наступления ВСУ на фронте.

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