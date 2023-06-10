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Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16

Власти Канады приняли решение поддержать усилия западных стран в организации обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом в субботу говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам его необъявленного визита в Киев.

Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16
© globallookpress.com

"Канада будет способствовать многонациональным усилиям по обучению пилотов, а также обслуживанию и поддержке украинских F-16", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Оттава поставит Киеву 288 ракет AIM-7 класса "воздух - воздух" и 10 тыс. 105-миллиметровых снарядов для орудий западного производства, а также в ближайшие недели передаст вторую партию из 122 бронемашин производства канадской фирмы Roshel, о поставках которых было объявлено еще в январе. На данный момент, как уточняется в документе, на Украину поставлено 78 таких броневиков.

Ранее в субботу во время необъявленного визита в Киев, как сообщило агентство Reuters, Трюдо заявил, что Канада примет участие в многосторонней программе подготовки украинских летчиков. Кроме того, Оттава выделит Киеву пакет военной помощи на $373 млн.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Министр обороны США Ллойд Остин указал 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению F-16. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос о поставках F-16 обсуждался 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Советник министра обороны Украины Юрий Сак отмечал, что Киев рассчитывает получить от западных стран от 40 до 50 истребителей F-16.

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