Канада передаст Украине ракеты класса "воздух - воздух"

Власти Канады передадут Украине ракеты класса "воздух - воздух", а также снаряды для артиллерии. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Ранее в субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся с необъявленным визитом в Киеве, заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн. По данным CTV, он будет включать передачу Киеву 288 ракет AIM-7 класса "воздух - воздух" и 10 тыс. 105-миллиметровых снарядов для орудий западного производства, которые уже были поставлены Украине.