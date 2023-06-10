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ВС РФ уничтожили на херсонском направлении САУ «Акация» и миномет

Военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли на Херсонском направлении ряд ударов по противнику. В частности, они уничтожили украинские САУ 2С3 «Акация» и 120-мм миномет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб области.

ВС РФ уничтожили на херсонском направлении САУ «Акация» и миномет
© РИА Новости

Собеседник агентства отметил, что в островной зоне в районе Широкой Балки была уничтожена позиция ВСУ. Безвозвратные потери противника составили 10 человек.

На Каховском направлении был нанесен удар по месту временной дислокации украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Веселое.

В результате удара были ликвидированы 10 солдат и офицеров, 9 бойцов получили ранения различной степени тяжести. Два автомобиля подразделения были выведены из строя.

Кроме того, уточнил источник, на этом направлении была уничтожена еще одна позиция ВСУ. Противник потерял семь военнослужащих..

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