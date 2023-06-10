В Белгородской области констатировали высокий уровень военной подготовки

«Выслушали доклад командира полка, командира батальона, командира роты об учебном плане, посмотрели уровень готовности, еще раз убедились, что у нас очень высокий уровень, который позволяет выполнять любые поставленные боевые задачи», — констатировал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что 9 июня он вместе с первый заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко выехал в населенный пункты Шебекинского округа, предварительно заехав в сам город. Губернатор добавил, что в очередной раз он попытался уговорить оставшихся жителей уехать в Белгород.

Губернатор региона также раскрыл число остающихся в Новой Таволжанке жителей. По его словам, в приграничном селе на данный момент остается около 170 человек. К оставшимся жителям с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, самооборона и волонтеры, которые привозят воду и продукты, а также пытаются убедить покинуть населенный пункт, уточнил Гладков.