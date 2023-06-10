$82.64+0.5589.01+0.97

WP: Украина еще не задействовала в наступлении крупные резервы

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки одной из западных стран пишет, что в начавшемся украинском наступлении принимает участие небольшая доля резервов ВСУ, более мощный удар «еще не нанесен».

WP: Украина еще не задействовала в наступлении крупные резервы
© globallookpress.com

Как передает РБК, газета отмечает, что за трое суток, прошедших с начала наступления, военное или политическое руководство Украины не отчитывались о больших успехах, это говорит о том, что нынешний этап конфликта значительно более сложный.

CNN и Bloomberg сообщали о тяжелых потерях, с которыми столкнулась украинская армия в первые дни наступления при некоторых успехах. Собеседник агентства не исключил, что ВСУ пытаются своими действиями найти слабые места в российской обороне.

Накануне российский президент Владимир Путин, говоря о начавшемся наступлении украинской армии, рассказал о больших потерях ВСУ и провале попыток Киева добиться поставленных целей. Он при этом признал, что наступательный потенциал армии Украины не исчерпан.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители