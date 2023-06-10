WP: Украина еще не задействовала в наступлении крупные резервы

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки одной из западных стран пишет, что в начавшемся украинском наступлении принимает участие небольшая доля резервов ВСУ, более мощный удар «еще не нанесен».

Как передает РБК, газета отмечает, что за трое суток, прошедших с начала наступления, военное или политическое руководство Украины не отчитывались о больших успехах, это говорит о том, что нынешний этап конфликта значительно более сложный.

CNN и Bloomberg сообщали о тяжелых потерях, с которыми столкнулась украинская армия в первые дни наступления при некоторых успехах. Собеседник агентства не исключил, что ВСУ пытаются своими действиями найти слабые места в российской обороне.