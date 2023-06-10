Минобороны РФ сообщило о потере ВСУ четырех танков Leopard

Российская армия уничтожила 4 немецких танка «Леопард» и 5 американских БМП «Брэдли». ВСУ потеряли до 300 военнослужащих. Об этом говорится в сводке СВО Минобороны РФ, озвученной в субботу генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым.

© U.S. Army

Представитель Минобороны отметил, что ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на юге Донецкого и Запорожского направлений, а также в районе города Артёмовск».

«Все атаки противника отражены. Общие потери украинских войск составили до 300 военнослужащих, 9 танков из которых 4 – «Леопард», 11 БМП, в том числе 5 американских «Брэдли»…» - заявил Конашенков.

В числе ликвидированных также французская САУ Cezar, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три беспилотника.