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В Псковской области создадут оборонительные отряды

В Псковской области появятся оборонительные отряды для работы в приграничных районах. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников. По его словам, это даст больше возможностей для получения информации от первых лиц с мест происшествия.

В Псковской области создадут оборонительные отряды
© Ura.Ru

«В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах и, в первую очередь, в приграничных районах», — сказал Ведерников в видеообращении, которое опубликовал в своем telegram-канале.

Он отметил, что главная цель для Псковской области — быть готовой к любому развитию событий. Губернатор региона ориентируется на опыт Белгородской области.

По словам Ведерникова, главной задачей отрядов будет помощь силовым структурам в чрезвычайных ситуациях. «Речь идет о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, помощи в патрулировании важных объектов», — подчеркнул он. Он пояснил, что это облегчит работу части реагирования на сложные ситуации и информирования от первых лиц с мест происшествия.

Ранее стало известно, что в Белгородской области появились семь батальонов теробороны на границе с Украиной. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что необходимость в вооружении отрядов территориальной обороны возникла после проникновения украинских диверсантов в Грайворонском округе, передает телеканал 360. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Курской и Белгородской областях создаются центры подготовки ополченцев.

«На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области», — сообщил он, его слова передает «ФАН».

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