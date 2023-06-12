Минобороны подписало контракт с добровольческим отрядом "Ахмат"

Минобороны РФ и добровольческий отряд "Ахмат" подписали первый контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

"В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом специального назначения", - сказали в ведомстве.

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Там также уточнили, что контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

"Сегодня в зоне проведения специальной операции совместно с подразделениями Вооруженных сил [РФ] принимают участие достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований. <…> Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты", - заявил после подписания контракта Ким.

Он также отметил, что изданный под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина и министра обороны приказ позволит повысить эффективность применения добровольческих формирований. Документом определено, что контракты должны быть подписаны до 1 июля.

Десятки тысяч добровольцев "Ахмата"

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, принимавший участие в подписании контракта, сказал, что подразделение изначально формировалось непосредственно под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Данное подразделение за эти год и три месяца на передовую непосредственно через себя подготовило и направило тысячи и десятки тысяч добровольцев. Эти добровольцы приходили на фронт и непосредственно сражались плечом к плечу с другими подразделениями, которые доблестно защищают наше Отечество против сатанизма и терроризма. Эти подразделения, каждое на своем уровне, имели свои льготы, но не было общей урегулированности социального пакета. Поэтому решение, которое принято сегодня руководством страны, руководством министерства обороны, я считаю, позволяет уравнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в министерстве обороны", - сказал он.

Алаудинов подчеркнул, что принятое решение является основополагающим и по сути своей сделает так, что добровольческие подразделения и ВС РФ будут уравнены с точки зрения соцпакета и обеспечения.

"Хотя данное подразделение поддерживается в том числе фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, на самом деле получается, что весь ресурс основной мы получаем от министерства обороны. Естественно, было правильно принято решение узаконить получение нами этого ресурса, боеприпасов, вооружения и оснащения", - сказал командир спецназа "Ахмат".

В свою очередь депутат Госдумы Адам Делимханов, также принимавший участие в подписании контракта, выразил уверенность в том, что его "с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны".

"Я уверен, что, взаимодействуя с министерством обороны, с Росгвардией и с другими подразделениями, которые сегодня находятся в зоне СВО, мы будем совместно побеждать, работать", - заявил он.

Приказ о добровольческих отрядах

10 июня в Минобороны России сообщили, что в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.

Документ определяет, что до 1 июля добровольческие отряды должны подписать контракты с министерством обороны. Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации обеспечения и выполнения ими задач.