В США назвали долю участвующих в контрнаступлении резервов ВСУ

В украинском контрнаступлении принимает участие небольшая доля резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил The Washington Post (WP) высокопоставленный представитель разведки одной из западных стран.

По словам собеседника американского издания, более крупный удар «еще не нанесен».

Отмечается, что спустя 36 часов после начала контрнаступления киевские власти не сообщили о значительных успехах украинской армии, что свидетельствует о том, что нынешний этап конфликта будет гораздо сложнее, чем предыдущие военные кампании.

8 июня WP утверждала, что Киев начал контрнаступление, ВСУ активизировали атаки на юго-востоке.