$82.64+0.5589.01+0.97

В ДНР сообщили о продолжении обстрелов Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили в ночь на понедельник обстреливать Донецк из артиллерии крупного калибра. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ДНР сообщили о продолжении обстрелов Донецка
© ТАСС

По его данным, в 01:20 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм. В 02:05 украинские силовики выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка семь снарядов калибра 155 мм. В 02:20 по тем же Куйбышевскому и Киевскому районам ВСУ выпустили шесть снарядов того же калибра. Таким образом, за час по городу было выпущено 18 боеприпасов.

Украинские силовики обстреляли Донецк и его предместья три раза за день в воскресенье, выпустив 14 боеприпасов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства ДНР в СЦКК. Всего, по данным представительства, в воскресенье ВСУ выпустили 38 снарядов по населенным пунктам ДНР.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители