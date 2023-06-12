В ДНР сообщили о продолжении обстрелов Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили в ночь на понедельник обстреливать Донецк из артиллерии крупного калибра. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его данным, в 01:20 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм. В 02:05 украинские силовики выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка семь снарядов калибра 155 мм. В 02:20 по тем же Куйбышевскому и Киевскому районам ВСУ выпустили шесть снарядов того же калибра. Таким образом, за час по городу было выпущено 18 боеприпасов.